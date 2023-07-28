Умелец создал необычный мотоцикл с магнитной подвеской (фото)

В США продают самодельный мотоцикл с магнитной подвеской. По словам создателя, это транспортное средство очень удобное в управлении.

Американец по имени Зейн Кинг построил уникальный мотоцикл с магнитной подвеской. Он получил необычные дизайн и конструкцию. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Мотоцикл изготовлен из готовых деталей, которые умелец соединил вместе. Трубчатая рама изготовлена на заказ.

За спиной водителя находится маломощный одноцилиндровый двигатель. Колеса обуты в толстые шины.

Спереди есть небольшая фара. Неизвестно, достаточно ли ее для езды в ночное время суток.

Магниты делают езду на мотоцикле более плавной Фото: Facebook Магниты делают езду на мотоцикле более плавной Фото: Facebook

Главной особенностью этого транспорта является его подвеска. Спереди и сзади установлены магниты, которые делают езду на мотоцикле более плавной.

Между передней и задней подвеской находится седло. Оно находится довольно низко, что делает посадку непривычной.

Зейн Кинг заявил, что этот мотоцикл довольно комфортный и обладает мягкой подвеской. Он отметил, что вложил много труда в постройку такого необычного транспортного средства.

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