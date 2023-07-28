Самый быстрый универсал BMW в истории рассекретили до премьеры (фото)

BMW M5 Touring станет одной из самых быстрых моделей в линейке бренда. Универсал оснастят гибридной силовой установкой мощностью около 700 сил.

Новый заряженный универсал BMW M5 Touring заметили во время тестов в Германии. Новинка получит агрессивный дизайн и мощную силовую установку. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Прототип прикрыт камуфляжем, но многие элементы дизайна не удалось скрыть. По расширенным колесным аркам и двойным выхлопным патрубкам можно понять, что перед нами BMW M5 Touring.

Заряженный вариант заметно шире стандартной модели Фото: autoevolution.com

На автомобиль установлены легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Они обуты в высокопроизводительные шины Michelin.

Спортивный универсал получит новый спойлер на крышке багажника. Также заряженная версия отличается более агрессивным кузовным обвесом.

BMW M5 Touring получил новый кузовной обвес Фото: autoevolution.com

Новый BMW M5 Touring оснастят гибридной силовой установкой с 4,4-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором мощностью около 700 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать примерно 3 секунды.

Седан BMW M5 должен поступить в продажу в Европе уже в июле 2024 года. Универсал дебютирует спустя несколько месяцев.

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