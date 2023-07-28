Владельцы электромобилей Hyundai и Kia подали в суд на автопроизводителей: детали иска

Владельцы электромобилей заявили, что во время зарядки от домашней сети зарядны порты их авто перегреваются. Автопроизводитель пытался исправить дефект, но безуспешно.

Владельцы электромобилей Hyundai, Kia и Genesis подали коллективный иск против Hyundai Group. По их словам, автомобили заряжаются слишком медленно из-за дефекта. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В иске сказано, что на некоторых электромобилях Hyundai, Kia и Genesis есть дефект с зарядными портами. Из-за этого они перегреваются, что приводит к увеличению времени зарядки.

В Hyundai Group заявили, что их электромобили могут полностью зарядиться от домашней сети всего за 5-7 часов. В реальности такие показатели недостижимы.

Иск подан в окружной суд Соединенных Штатов в Центральном округе Калифорнии. В нем упоминаются десятки жалоб владельцев с видеоподтверждениями дефекта.

Несколько месяц назад для электромобилей было выпущено обновление, которое должно было исправить проблему. На самом деле производитель только снизил скорость зарядки, чтобы избежать перегрева зарядных портов.

Такой дефект наблюдался на электромобилях Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 и Kia EV6. Если вина автопроизводителей будет доказана в суде, им придется выплатить владельцам электрокаров большую компенсацию.

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