Конкурент "Буханки": Кения и Иран совместно наладят выпуск 50-летнего пикапа Nissan (фото)

В основе кенийского пикапа Kifaru лежит старый Nissan Junior 70-х годов. Его уже более полвека выпускают в Иране.

В Кении появится своя автомобильная промышленность. В скором времени в африканской стране начнется сборка рамного пикапа Kifaru. Об этом сообщает сайт Khodro Bank.

Kifaru — новая версия пикапа Zamyad Z24, который выпускается иранским концерном SAIPA еще с 70-х годов. В Кению будут поставлять машинокомплекты для крупноузловой сборки.

В свою очередь Zamyad Z24 – лицензионная копия старого пикапа Nissan Junior 140/141 1970 года. В Иране его производство наладили еще до исламской революции и модель с минимальными изменениями выпускают до сих пор.

Главное отличие Kifaru от Zamyad Z24 – правое расположение руля (в Кении левостороннее движение). Пикап соперничает с УАЗ-3909 (также известным как "Буханка") за звание самого старого автомобиля из выпускаемых ныне.

Иранский пикап Zamyad Z24 доступен исключительно в заднеприводном исполнении и оснащается 2,8-литровым китайским дизелем FAW (лицензионная копия двигателя Isuzu) мощностью 93 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.

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