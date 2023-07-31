Эксперты сравнили новейший электрокроссовер Mercedes и Tesla Model X (видео)

Mercedes-Benz EQS SUV и Tesla Model X предлагают семиместный интерьер и богатое оснащение. Тем не менее эти электрокроссоверы имеют множество отличий.

Американские блогеры сравнили электрокроссоверы Mercedes-Benz EQS SUV и Tesla Model X. Эти модели являются достойными конкурентами друг для друга. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Tesla Model X пользуется большим спросом в множестве стран. Это практичный электрический кроссовер с отличной динамикой и богатым оснащением. Тем не менее конкуренты также предлагают роскошные электрокроссоверы.

Mercedes-Benz EQS SUV дебютировал в 2022 году и стал топовым электрокроссовером бренда. Модель построена на электрической платформе МЕА, которую также используют модели EQE и EQS.

Блогеры похвалили дизайн немецкого электрокроссовера. Отдельно упомянули внешний вид решетки радиатора и светодиодной полосы спереди.

Также Mercedes-Benz EQS SUV отличается более роскошным интерьером. Внутри установлены три больших дисплея, а шумоизоляция находится на более высоком уровне, чем у Tesla Model X.

У Mercedes-Benz EQS SUV более роскошный интерьер Фото: Скриншот

Tesla Model X оказался немного более вместительным. Помимо этого у немецкого электрокроссовера нет переднего багажника, в отличие от конкурента.

Mercedes-Benz EQS SUV получил управляемые задние колеса, которые облегчают парковку в ограниченном пространстве. У Tesla Model X такой функции нет.

Mercedes-Benz EQS SUV дороже, чем Tesla Model X Фото: Скриншот

В сравнении запаса хода оба электрокроссовера показали похожие результаты. Tesla Model X заряжается немного быстрее, чем Mercedes-Benz EQS SUV и быстрее разгоняется от 0 до 100 км/ч.

В итоге блогеры заявили, что Mercedes-Benz EQS SUV оказался более роскошным, чем Tesla Model X. В 2024 году немецкий электрокроссовер получит доступ к сети Tesla Supercharger Network, что сделает его эксплуатацию более удобной.

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