Культовый спорткар Honda превратили в электромобиль (видео)

Acura NSX-EV создана в единственном экземпляре умельцем из США. Спорткар стал быстрее и мощнее благодаря электромотору от Tesla Model S.

В США показали необычный спорткар Acura NSX первого поколения. Бензиновый двигатель авто заменили на электромотор от Tesla. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Умелец Джефф Бадд впервые показал свой электрический Acura NSX-EV на выставке Holley High Voltage Experience 2022. Он доработал спорткар для нового мероприятия в 2023 году.

Эта Acura NSX 1994 года была куплена с пробегом 368 540 км и без двигателя. Джефф сперва установил на спорткар четырехцилиндровый двигатель Honda K-серии, но позже решил создать уникальный автомобиль.

Acura NSX-EV получила новый кузовной обвес Фото: Holley.com

Японский спорткар получил электромотор от Tesla Model S 2014 года, установив его задом наперед. Умелец планирует оснастить автомобиль аккумуляторной батареей от Nissan Leaf, чтобы обеспечить большой запас хода.

Вместо бензинового двигателя установлен электромотор Фото: Holley.com

Джефф поделился, что его электрическая Acura NSX-EV на 181 кг тяжелее оригинального спорткара с бензиновым двигателем (1370 кг). Он планирует добиться сбалансированного распределения веса 50:50, что улучшит управляемость.

Владелец спорткара не раскрыл его характеристики, но заявил, что электрическая Acura NSX-EV мощнее и быстрее бензиновой версии. Он покажет обновленный электромобиль на выставке в Holley High Voltage Experience 2023.

Оригинальная Acura NSX оснащается 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 273 л.с. и 284 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в США нашли Acura NSX 1995 года с рекордным пробегом.