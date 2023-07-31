В Украине увеличилось количество смертельных ДТП: названы самые распространенные причины

К смертельным ДТП приводят не только водители, но и пешеходы. За первую половину 2023 года в авариях погибли на 15,3% больше людей, чем за аналогичный период в прошлом году.

В Украине с января по июнь 2023 года в результате ДТП погибли 1314 и были травмированы 12 755 человек. В патрульной полиции назвали самые распространенные причины аварий. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Всего за первую половину 2023 года в ДТП погибли на 15,3% больше людей, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество травмированных людей увеличилось почти на 43%.

По словам патрульной полиции, самой распространенной причиной смертности в ДТП стало превышение безопасной скорости. В таких авариях погибли 675 человек.

Из-за нарушения правил маневрирования с января по июнь 2023 года погибли 210 человек. Это вторая самая распространенная причина смертельных ДТП в Украине.

Переход пешеходов в неустановленных местах стал третьей самой распространенной причиной ДТП с летальными исходами. В таких авариях погибли 92 человека.

Чаще всего в ДТП погибали водители и пассажиры транспортных средств (893 человека). Эта же категория доминирует и среди травмированных (более 10 тысяч человек).

Ранее Фокус рассказал, что в Тернопольской области четыре человека травмировались в результате ДТП с участием двух авто.