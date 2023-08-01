Prado на минималках: экстремальный внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Новый Toyota 4Runner построят на современной рамной платформе. Внедорожник предложат с 2,4-литровыми турбомоторами и мощной гибридной установкой.

В интернет попали рендеры Toyota 4Runner шестого поколения. Рамный внедорожник дебютирует в 2024 году. Об этом сообщает сайт 4runner6g.com.

Нынешний Toyota 4Runner выпускают с 2009 года, поэтому пришло время для смены поколений. Тем более, недавно уже дебютировал родственный пикап Toyota Tacoma.

Toyota 4Runner построят на платформе Land Cruiser

Именно в духе Tacoma и будет выполнен дизайн Toyota 4Runner и рендеры это подтверждают. Внедорожник стал брутальнее – с расширенными крыльями, компактными диодными фарами и огромной решеткой радиатора.

Как Tacoma, так и 4Runner построены на рамной платформе TNGA-F от Toyota Land Cruiser 300. Ее же будет использовать и новый Toyota Land Cruiser Prado, который дебютирует уже сегодня, 1 августа, вечером.

Примечательно, что Prado 2024 анонсировали и в США. Там же продается и Toyota 4Runner, поэтому новый внедорожник станет более доступной альтернативой Prado. Впрочем, в линейке будут и более дорогие версии повышенной проходимости с увеличенным клиренсом, шноркелем и 33-дюймовой внедорожной резиной.

В линейке впервые появится гибридная версия

У Toyota Tacoma 2024 позаимствуют и двигатели для 4Runner. Внедорожник будут оснащать 2,4-литровыми бензиновыми турбочетверками на 231 и 282 л. с., а также 326-сильной гибридной установкой.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota презентовала недорогой представительский седан с расходом топлива 6,1 л на 100 км.

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