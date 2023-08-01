Прогресс по-русски: АвтоВАЗ продолжит выпуск "Нивы" после 50-летнего юбилея модели
Внедорожнику Lada Niva в 2027 году исполнится 50 лет. В честь этого события устаревший автомобиль получит новый двигатель и немного измененный дизайн.
Российский АвтоВАЗ собирается продолжить выпускать устаревший внедорожник Lada Niva даже после 50-летнего юбилея. В компании заявили, что модель будет обновлена к 2027 году. Об этом рассказали на сайте Drive.
Lada Niva выпускается с 1977 года. За это время внедорожник так и не получил серьезной модернизации и сильно устарел.
Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что "Нива" будет выпускаться даже после 50-летнего юбилея в 2027 году. Он отметил, что внедорожник получит слегка обновленный дизайн и будет поставляться с более мощным двигателем.
За июнь 2023 года в России было продано 3135 внедорожников Lada Niva. Модель пользуется спросом из-за своей низкой стоимости, но по мнению западных экспертов, автомобиль не соответствует современным нормам безопасности.
Гендиректор АвтоВАЗа подчеркнул, что "Нива" не получит автоматическую коробку переключения передач. Вероятнее всего внедорожник впервые оснастят 1,6-литровым двигателем от Lada Vesta мощностью 106 л.с. Сейчас модель предлагается только с 1,7-литровым двигателем мощностью 81 л.с.
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