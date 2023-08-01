Новейший суперкар Ferrari получил бюджетную версию за $15 995 (фото)

Создание каждой масштабной модели Ferrari 296 GTS занимает более 300 рабочих часов. Копия в мельчайших деталях повторяет оригинальный итальянский суперкар.

Компания Amalgam Collection выпустила масштабную копию гибридного суперкара Ferrari 296 GTS. Всего будет выпущено 199 экземпляров. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Копия Ferrari 296 GTS выполнена в масштабе 1:8. На создание каждого экземпляра уходит более 300 рабочих часов.

Модель обладает очень высоким уровнем детализации. Масштабная копия создается с использованием оригинальных чертежей настоящего Ferrari 296 GTS.

Копия изготовлена из тех же материалов, что и оригинальный суперкар. Все детали были подписаны инженерами Ferrari после того, как они удостоверились в их качестве.

Суперкар получил съемную крышу Фото: Amalgam Collection За стеклом можно заметить миниатюрный двигатель V6 Фото: Amalgam Collection Интерьер изготовлен из кожи и карбона Фото: Amalgam Collection В комплекте с масштабной моделью поставляются перчатки Фото: Amalgam Collection

Передний сплиттер изготовлен из карбона, а шины имеют реалистичную маркировку на боковинах. За каждым сиденьем есть свои детализированные ремни безопасности.

Стоимость масштабной копии Ferrari 296 GTS составляет 15 995 долларов. Модель можно приобрести в рассрочку на четыре месяца.

Оригинальный Ferrari 296 GTS оснащается гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 830 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет свыше 330 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на Неделе дизайна в Милане 2023 показали копию электромобиля Kia EV6 в натуральную величину из конструктора Lego.