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Авто

Новейший кроссовер Ferrari получил масштабную версию по цене "Дастера" (фото)

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Фото: Amalgam Collection | Масштабная модель в точности повторяет дизайн кроссовера

Сборка каждой из 199 масштабных моделей Ferrari Purosangue занимает более 300 часов работы. Базовая версия доступна за 15 995 долларов, а топовая модификация Bespoke — за 20 795 долларов.

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Британская компания Amalgam Collection выпустила масштабную копию кроссовера Ferrari Purosangue. Стоимость самой дорогой версии составляет 20 795 долларов, что сопоставимо с ценой нового Renault Duster. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Ferrari Purosangue масштабная модель Fullscreen
Масштабная модель изготовлена при поддержке инженеров Ferrari
Фото: Amalgam Collection

Модель имеет масштаб 1:8 и повторяет Ferrari Purosangue в мельчайших деталях, за исключением силовой установки. Для создания копии использовались оригинальные коды окраски и спецификации материалов от итальянского бренда.

Ferrari Purosangue масштабная модель Fullscreen
Копию трудно отличить от настоящего кроссовера
Фото: Amalgam Collection

В Amalgam Collection заявили, что даже вблизи масштабную модель можно легко спутать с реальным кроссовером. Сборка каждой из 199 копий занимает более 300 часов работы.

Ferrari Purosangue масштабная модель Fullscreen
Версия Bespoke позволяет выбрать цвет кузова и интерьера
Фото: Amalgam Collection

Стоимость базовой модели в красном цвете с черным интерьером составляет 15 995 долларов. За версию Bespoke придется заплатить 20 795 долларов, но за эти деньги клиенты могут выбрать цвет кузова, колес и интерьера.

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Настоящий Ferrari Purosangue оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 725 л.с. и 716 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 года за 267 000 долларов.