Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новейший суперкар Ferrari получил бюджетную версию за $15 995 (фото)

Ferrari, Ferrari 296 GTS, Авто, Автомобили, Суперкар, Масштабная модель, Цена, Фото, Стоимость
Фото: Amalgam Collection | Копия Ferrari 296 GTS выполнена в масштабе 1:8

Создание каждой масштабной модели Ferrari 296 GTS занимает более 300 рабочих часов. Копия в мельчайших деталях повторяет оригинальный итальянский суперкар.

Related video

Компания Amalgam Collection выпустила масштабную копию гибридного суперкара Ferrari 296 GTS. Всего будет выпущено 199 экземпляров. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Копия Ferrari 296 GTS выполнена в масштабе 1:8. На создание каждого экземпляра уходит более 300 рабочих часов.

Модель обладает очень высоким уровнем детализации. Масштабная копия создается с использованием оригинальных чертежей настоящего Ferrari 296 GTS.

Копия изготовлена из тех же материалов, что и оригинальный суперкар. Все детали были подписаны инженерами Ferrari после того, как они удостоверились в их качестве.

Масштабная копия Ferrari 296 GTS Fullscreen
Суперкар получил съемную крышу
Фото: Amalgam Collection
Масштабная копия Ferrari 296 GTS Fullscreen
За стеклом можно заметить миниатюрный двигатель V6
Фото: Amalgam Collection
Масштабная копия Ferrari 296 GTS Fullscreen
Интерьер изготовлен из кожи и карбона
Фото: Amalgam Collection
Масштабная копия Ferrari 296 GTS Fullscreen
В комплекте с масштабной моделью поставляются перчатки
Фото: Amalgam Collection
Масштабная копия Ferrari 296 GTS
Масштабная копия Ferrari 296 GTS
Масштабная копия Ferrari 296 GTS
Масштабная копия Ferrari 296 GTS

Передний сплиттер изготовлен из карбона, а шины имеют реалистичную маркировку на боковинах. За каждым сиденьем есть свои детализированные ремни безопасности.

Важно
Новейший кроссовер Ferrari получил масштабную версию по цене "Дастера" (фото)
Новейший кроссовер Ferrari получил масштабную версию по цене "Дастера" (фото)

Стоимость масштабной копии Ferrari 296 GTS составляет 15 995 долларов. Модель можно приобрести в рассрочку на четыре месяца.

Оригинальный Ferrari 296 GTS оснащается гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 830 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет свыше 330 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на Неделе дизайна в Милане 2023 показали копию электромобиля Kia EV6 в натуральную величину из конструктора Lego.