Новітній суперкар Ferrari отримав бюджетну версію за $15 995 (фото)

Створення кожної масштабної моделі Ferrari 296 GTS займає понад 300 робочих годин. Копія в найдрібніших деталях повторює оригінальний італійський суперкар.

Related video

Компанія Amalgam Collection випустила масштабну копію гібридного суперкара Ferrari 296 GTS. Загалом буде випущено 199 екземплярів. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Копія Ferrari 296 GTS виконана в масштабі 1:8. На створення кожного екземпляра йде понад 300 робочих годин.

Модель має дуже високий рівень деталізації. Масштабна копія створюється з використанням оригінальних креслень справжнього Ferrari 296 GTS.

Копія виготовлена з тих самих матеріалів, що й оригінальний суперкар. Усі деталі були підписані інженерами Ferrari після того, як вони впевнилися в їхній якості.

Суперкар отримав знімний дах Фото: Amalgam Collection За склом можна помітити мініатюрний двигун V6 Фото: Amalgam Collection Інтер'єр виготовлений зі шкіри та карбону Фото: Amalgam Collection У комплекті з масштабною моделлю поставляються рукавички Фото: Amalgam Collection

Передній сплітер виготовлений з карбону, а шини мають реалістичне маркування на боковинах. За кожним сидінням є свої деталізовані ремені безпеки.

Важливо

Новітній кросовер Ferrari отримав масштабну версію за ціною "Дастера" (фото)

Вартість масштабної копії Ferrari 296 GTS становить 15 995 доларів. Модель можна придбати у кредит на чотири місяці.

Оригінальний Ferrari 296 GTS оснащується гібридною силовою установкою з 3,0-літровим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 830 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить понад 330 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на Тижні дизайну в Мілані 2023 показали копію електромобіля Kia EV6 в натуральну величину з конструктора Lego.