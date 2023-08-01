Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (видео)

Alpha Wolf получил рамную конструкцию и подготовлен к бездорожью. Электрический пикап будет доступен в нескольких версиях мощностью до 568 сил.

Компания Alpha Motor Corporation показала электрический пикап Wolf. Новинка получила брутальный дизайн и бюджетный ценник. Об этом сообщили на сайте Autoblog.

Alpha Wolf получил рамную конструкцию и подготовлен к бездорожью. Пикап отличается брутальным дизайном с угловатыми формами.

Спереди расположены необычные фары, которые соединены светодиодной полосой. Ниже размещен кенгурятник.

Alpha Wolf будет предложен с большим количеством опций Фото: Alpha Motor Corporation

На крыше есть дополнительная светотехника. Также пикап получил широкие колесные арки.

Alpha Wolf получит минималистичный интерьер Фото: Alpha Motor Corporation

Новинка будет предложена с аккумуляторными батареями емкостью от 65 до 85 кВт⋅час. Запас хода составит до 443 км на одном заряде.

Alpha Wolf оснащен одним или двумя электромоторами на выбор мощностью 284 или 568 л.с. соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.

В Alpha Motor Corporation отметили, что Wolf станет одним из самых экологичных пикапов на рынке. Помимо этого новинка сможет справиться с суровым бездорожьем.

Пикап будет запущен в производство уже в конце 2023 года. Стоимость новинки составит от 36 000 до 46 000 долларов в зависимости от версии.

Ранее Фокус рассказал, что в Таиланде представили необычные версии нового пикапа Mitsubishi L200.