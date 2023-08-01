Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (видео)

Alpha Wolf получил рамную конструкцию и подготовлен к бездорожью. Электрический пикап будет доступен в нескольких версиях мощностью до 568 сил.

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Компания Alpha Motor Corporation показала электрический пикап Wolf. Новинка получила брутальный дизайн и бюджетный ценник. Об этом сообщили на сайте Autoblog.

Alpha Wolf получил рамную конструкцию и подготовлен к бездорожью. Пикап отличается брутальным дизайном с угловатыми формами.

Спереди расположены необычные фары, которые соединены светодиодной полосой. Ниже размещен кенгурятник.

Alpha Wolf будет предложен с большим количеством опций Фото: Alpha Motor Corporation

На крыше есть дополнительная светотехника. Также пикап получил широкие колесные арки.

Alpha Wolf получит минималистичный интерьер Фото: Alpha Motor Corporation

Новинка будет предложена с аккумуляторными батареями емкостью от 65 до 85 кВт⋅час. Запас хода составит до 443 км на одном заряде.

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Alpha Wolf оснащен одним или двумя электромоторами на выбор мощностью 284 или 568 л.с. соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.

В Alpha Motor Corporation отметили, что Wolf станет одним из самых экологичных пикапов на рынке. Помимо этого новинка сможет справиться с суровым бездорожьем.

Пикап будет запущен в производство уже в конце 2023 года. Стоимость новинки составит от 36 000 до 46 000 долларов в зависимости от версии.

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