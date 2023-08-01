Американці представили електричний позашляховий пікап за $36 000 (відео)

Alpha Wolf отримав рамну конструкцію та підготовлений до бездоріжжя. Електричний пікап буде доступний у кількох версіях потужністю до 568 сил.

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Компанія Alpha Motor Corporation показала електричний пікап Wolf. Новинка отримала брутальний дизайн і бюджетний цінник. Про це повідомили на сайті Autoblog.

Alpha Wolf отримав рамну конструкцію та підготовлений до бездоріжжя. Пікап вирізняється брутальним дизайном з прямокутними формами.

Спереду розташовані незвичайні фари, які з'єднані світлодіодною смугою. Нижче розміщений кенгурятник.

Alpha Wolf буде запропоновано з великою кількістю опцій Фото: Alpha Motor Corporation

На даху є додаткова світлотехніка. Також пікап отримав широкі колісні арки.

Alpha Wolf отримає мінімалістичний інтер'єр Фото: Alpha Motor Corporation

Новинка буде запропонована з акумуляторними батареями місткістю від 65 до 85 кВт⋅год. Запас ходу становитиме до 443 км на одному заряді.

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Alpha Wolf оснащений одним або двома електромоторами на вибір потужністю 284 або 568 к.с. відповідно. Максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год.

В Alpha Motor Corporation зазначили, що Wolf стане одним з найекологічніших пікапів на ринку. Крім цього новинка зможе впоратися з суворим бездоріжжям.

Пікап буде запущено у виробництво вже наприкінці 2023 року. Вартість новинки становитиме від 36 000 до 46 000 доларів залежно від версії.

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