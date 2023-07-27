Новітній Mitsubishi L200 2024 отримав незвичайні спортивні версії (фото)

Mitsubishi заохочуватимуть власників нового L200 за тюнінг пікапа. Модель запропонована з 2,4-літровим турбодизелем потужністю до 204 сил.

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У Таїланді представили незвичайні версії нового пікапа Mitsubishi L200. Загалом було представлено 14 модифікацій моделі. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Одним з найяскравіших екземплярів на виставці став Mitsubishi L200 зі спортивним тюнінгом. Пікап отримав новий кузовний обвіс із розширювачами колісних арок і занижену підвіску.

Mitsubishi L200 отримав новий кузовний обвіс Фото: Mitsubishi

У Mitsubishi зазначили, що такий автомобіль не надійде в продаж. Проте цей екземпляр має заохотити людей самостійно модифікувати свій пікап.

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Також на заході показали перегонову версію Mitsubishi L200 від підрозділу Ralliart. Цей пікап братиме участь у перегонах ралі та має безліч доопрацювань.

Цей Mitsubishi L200 братиме участь у перегонах ралі Фото: Mitsubishi

Крім цього на виставці було представлено Mitsubishi L200 для подорожей. У багажному відсіку встановлено намет, а спереду з'явився масивний кенгурятник.

Mitsubishi L200 підготували до подорожей Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi L200 оснащується 2,4-літровим турбодизелем, потужністю 150, 184 або 204 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП.

Раніше Фокус писав, що Zhejiang Geely Holding Group запустила у виробництво свій перший електричний пікап Radar GD6.