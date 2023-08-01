Старый школьный автобус превратили в уютный дом на колесах (видео)

Особое внимание было уделено кухне этого дома на колесах. Там есть столешницы из орехового дерева, а между раковиной и большим шкафом спрятана пропановая плита с тремя конфорками и духовкой.

Пара из США Рэйси и Зак превратили старый школьный автобус Chevrolet Express 2011 года в дом на колесах. Автомобиль получил уютный интерьер с кухней и спальней. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.

Снаружи автодома сложно заметить что-нибудь необычное. Рэйси и Зак сделали все возможное, чтобы снаружи он выглядел максимально минималистично.

Мужчина раньше работал поваром, поэтому кухне в этом доме на колесах уделено много внимания. Внутри можно найти столешницы из орехового дерева, а между раковиной и большим шкафом спрятана пропановая плита с тремя конфорками и духовкой.

Также в автодоме предусмотрено множество мест для хранения и резервуар с водой. Напротив кухни находится небольшая обеденная зона, которая превращается в большую скамью или вторую кровать.

Внутри есть большая кухня Фото: Скриншот

В спальне есть большая кровать размера "queen-size". Она установлена боком в задней части автобуса.

В спальне установлена кровать размера "queen-size" Фото: Скриншот

На крыше установлены солнечные панели, которые питают всю электронику внутри. Также сверху можно заметить люк, которые обеспечивает достаточно естественного света в салоне.

В доме на колесах нет ванной комнаты. Вместо этого предусмотрен душ на открытом воздуха.

Этот автодом недавно был продан. Пара занимается изготовлением и других домов на колесах на заказ.

Ранее Фокус сообщал, что американец по имени Нейт превратил свой Honda CR-V 2005 года выпуска в практичный дом на колесах.