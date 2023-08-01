Звездный баскетболист показал свой впечатляющий 800-сильный спорткар с тюнингом (видео)

Шакил О’Нил приобрел уже третий Dodge Charger и взялся доработать его. 800-сильный седан получил подсветку днища и фары с проекцией изображений.

Шакил О’Нил похвастал пополнением в своем автопарке. Легендарный баскетболист показал эксклюзивный Dodge Charger. Фото и видео с авто появились на странице звезды в Instagram.

Авто доработали в ателье Forbes Performance

Баскетболист приобрел заряженный Dodge Charger SRT Hellcat Redeye. Седан оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 800 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 326 км/ч.

Кроме того, Charger получил яркий пакет Widebody с расширенными крыльями. Впрочем, Шакилу О’Нилу этого показалось мало и он решил доработать авто.

Седан оснащен 800-сильным V8

Тюнинг Dodge Charger Hellcat выполнила компания Forbes Performance. Седан получил обвес, подсветку днища и 21-дюймовые кованные диски с низкопрофильной резиной. Сзади установлен увеличенный спойлер.

Кроме того, в фарах появились красные ходовые огни, ярко-салатовые вставки и проекция изображений на асфальт. Красную подсветку получил и логотип автомобиля.

Это уже третий Dodge Charger Шакила О’Нила. Баскетболист является поклонником авто именно этой модели и не раз тюнинговал их.

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