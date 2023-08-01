Названы самые популярные подержанные пикапы в Украине за 2023 год (фото)

Всего за первую половину 2023 года в Украине купили несколько тысяч подержанных пикапов. Украинцы отдают предпочтение японским и американским моделям.

В Украине в первой половине 2023 года увеличились продажи подержанных пикапов. Тем не менее этот сегмент сильно уступает кроссоверам и компактным хэтчбекам. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.

Пикапы занимают наименьшую долю на рынке подержанных автомобилей в Украине. Несмотря на это такие авто продолжают пользоваться спросом.

Пикапы позволяют перевозить много груза, а также обладают отличной проходимостью. Эти авто подходят для фермеров, а также перевозок.

Эксперты проанализировали рынок пикапов с пробегом и назвали самые популярные модели. В рейтинг вошли 10 самых продаваемых моделей за первую половину 2023 года.

Mitsubishi L200 доминирует на рынке подержанных пикапов в Украине Фото: Mitsubishi

ТОП-10 самых популярных пикапов с пробегом в Украине:

Mitsubishi L200 — 471 авто. Toyota Hilux — 245 авто. Nissan Navara — 180 авто. Ford F-150 — 180 авто. Volkswagen Amarok — 169 авто. RAM 1500 — 134 авто. Toyota Tundra — 92 авто. Ford Ranger — 87 авто. Toyota Tacoma — 24 авто. Chevrolet Colorado — 15 авто.

Ранее Фокус рассказал, что рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну.