Mitsubishi презентовали впечатляющий внедорожный минивэн для самых суровых условий (фото)
Новый Mitsubishi Delica D:5 получил внедорожную резину и багажник на крышу, а его клиренс увеличен. Минивэн оснащен 170-сильным турбодизелем.
У Mitsubishi Delica D:5 появилась новая версия повышенной проходимости. Семейный минивэн подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.
Новый Mitsubishi Delica D:5 подготовлен к соревнованиям Asia Cross Country Rally 2023, которые пройдут в Таиланде и Лаосе с 13 по 19 августа. Сам минивэн не примет участие в гонке – он будет сопровождать новый Mitsubishi L200 2024 в качестве авто техпомощи.
Маршрут ралли проложен через джунгли, поэтому Mitsubishi Delica D:5 пришлось доработать. Аксессуары для авто подготовила известная компания Jaos.
Минивэн Mitsubishi получил внедорожную резину Yokohama и защиту днища, а его клиренс увеличен. На крыше появились дополнительные фары и багажник.
Новый Mitsubishi Delica D:5 оснащен 2,2-литровый турбодизель мощностью 170 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен блокировкой центрального дифференциала.
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