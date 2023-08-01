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Авто

Mitsubishi презентовали впечатляющий внедорожный минивэн для самых суровых условий (фото)

Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica D5, новый Mitsubishi Delica D5
Фото: Mitsubishi | Mitsubishi Delica D:5 подготовили к бездорожью

Новый Mitsubishi Delica D:5 получил внедорожную резину и багажник на крышу, а его клиренс увеличен. Минивэн оснащен 170-сильным турбодизелем.

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У Mitsubishi Delica D:5 появилась новая версия повышенной проходимости. Семейный минивэн подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Delica, новый Mitsubishi Delica D5 Fullscreen
Клиренс минивэна увеличен
Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Delica D:5 подготовлен к соревнованиям Asia Cross Country Rally 2023, которые пройдут в Таиланде и Лаосе с 13 по 19 августа. Сам минивэн не примет участие в гонке – он будет сопровождать новый Mitsubishi L200 2024 в качестве авто техпомощи.

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На крыше установлен багажник
Фото: Mitsubishi

Маршрут ралли проложен через джунгли, поэтому Mitsubishi Delica D:5 пришлось доработать. Аксессуары для авто подготовила известная компания Jaos.

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Минивэн Mitsubishi получил внедорожную резину Yokohama и защиту днища, а его клиренс увеличен. На крыше появились дополнительные фары и багажник.

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Mitsubishi Delica D:5 подготовили к ралли
Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Delica D:5 оснащен 2,2-литровый турбодизель мощностью 170 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен блокировкой центрального дифференциала.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi рассекретили свой самый дешевый кроссовер за $20 000.

Также мы писали, что экстремальный внедорожник готовит и Toyota.