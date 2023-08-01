Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Mitsubishi презентували разючий позашляховий мінівен для найсуворіших умов (фото)

Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica D5, новий Mitsubishi Delica D5
Фото: Mitsubishi | Mitsubishi Delica D:5 підготували до бездоріжжя

Новий Mitsubishi Delica D:5 отримав позашляхову гуму та багажник на дах, а його кліренс збільшено. Мінівен оснащений 170-сильним турбодизелем.

Related video

У Mitsubishi Delica D:5 з'явилася нова версія підвищеної прохідності. Сімейний мінівен підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Delica, новий Mitsubishi Delica D5 Fullscreen
Кліренс мінівена збільшено
Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Delica D:5 підготовили до змагань Asia Cross Country Rally 2023, які відбудуться в Таїланді й Лаосі з 13 по 19 серпня. Сам мінівен не візьме участь у перегонах — він супроводжуватиме новий Mitsubishi L200 2024 як авто техдопомоги.

новий mitsubishi delica, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Delica D5, новий Mitsubishi Delica D5 Fullscreen
На даху встановлено багажник
Фото: Mitsubishi

Маршрут ралі прокладений через джунглі, тому Mitsubishi Delica D:5 довелося доопрацювати. Аксесуари для авто підготувала відома компанія Jaos.

Важливо
Конкурент "Буханки": Кенія та Іран спільно налагодять випуск 50-річного пікапа Nissan (фото)
Конкурент "Буханки": Кенія та Іран спільно налагодять випуск 50-річного пікапа Nissan (фото)

Мінівен Mitsubishi отримав позашляхову гуму Yokohama та захист днища, а його кліренс збільшено. На даху з'явилися додаткові фари та багажник.

позашляховики міцубіші, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica D5, новий Mitsubishi Delica D5 Fullscreen
Mitsubishi Delica D:5 підготували до ралі
Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Delica D:5 оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 170 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено блокуванням центрального диференціала.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi розсекретили свій найдешевший кросовер за $20 000.

Також ми писали, що екстремальний позашляховик готує і Toyota.