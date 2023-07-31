Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Найдоступніший кросовер Mitsubishi розсекретили за два тижні до прем'єри (фото)

кросовер mitsubishi, новий кросовер mitsubishi, новий mitsubishi
Фото: Mitsubishi | Новий Mitsubishi вирізняється атлетичним дизайном

Новий Mitsubishi вирізняється виразним атлетичним дизайном. У кросовера високий кліренс і передбачені режими для різних типів бездоріжжя.

Related video

В інтернет потрапили фото бюджетного кросовера Mitsubishi. Компактну модель презентують 10 серпня на автошоу в Джакарті, а з листопада вона надійде в продаж за ціною приблизно від 20 000 доларів.Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

новий mitsubishi, кросовер mitsubishi, новий кросовер mitsubishi Fullscreen
Базова ціна Mitsubishi становитиме приблизно 20 000 доларів
Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi є серійною версією концепту XFC 2021 року. Кросовер зберіг дизайн прототипу з м'язистими розутими крилами, широкою решіткою радіатора, оригінальними Т-подібними фарами і ліхтарями з діодною оптикою.

За розмірами модель займає нішу між новим Mitsubishi ASX і Eclipse Cross. Її довжина становить 4390 мм, ширина — 1810 мм, а висота — 1660 мм.

Важливо
General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)
General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)

Салон Mitsubishi не показали. У концепт-карі XFC на передній панелі встановили два дисплеї, але серійна недорога модель навряд чи їх отримає. Відомо, що аудіосистему для моделі розробила Yamaha.

Очікується, що новий Mitsubishi дебютує з 1,5-літровим 105-сильним бензиновим двигуном і варіатором, а пізніше з'явиться потужніша гібридна версія.

новий mitsubishi, кросовер mitsubishi, новий кросовер mitsubishi Fullscreen
Акустику для авто випустить Yamaha
Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi буде передньопривідним, але його кліренс становитиме цілих 222 мм. Також обіцяють режими їзди для бруду, гравію і мокрої дороги.

Раніше Фокус розповідав про новий Mitsubishi L200 2024. Пікап став брутальнішим на вигляд і потужнішим.

Також ми писали, що в Україні незабаром з'явиться новий Mitsubishi Outlander.