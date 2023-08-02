В топе — кроссоверы: названы самые популярные новые авто в Украине (фото)
Впервые в тройку лидеров по продажам в Украине вошел электромобиль. Украинцы отдают предпочтение европейским и японским кроссоверам.
В Украине в июле увеличились продажи новых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели за месяц. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Десять самых популярных в Украине новых автомобилей сформировали 39% июльского рынка. Среди них доминируют кроссоверы.
Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году продажи выросли на 45%.
В тройку лидеров снова вошел электромобиль. Им стал кроссовер Volkswagen ID.4, который разместился на третьем месте.
Toyota Corolla за месяц выбыла из десятки лидеров. В июле эта модель заняла 16 место.
ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине за июль:
- Renault Duster — 552 авто.
- Toyota RAV4 — 379 авто.
- Volkswagen ID.4 — 214 авто.
- Skoda Karoq — 153 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 148 авто.
- Skoda Kodiaq — 143 авто.
- Mazda CX-5 — 130 авто.
- Skoda Octavia — 119 авто.
- Volkswagen Touareg — 119 авто.
- Hyundai Tucson — 109 авто.
Ранее Фокус писал, что рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну.