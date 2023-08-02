В Украине обнаружен очень редкий и недорогой электромобиль Fiat 2000-х (фото)

Fiat Panda Electric выпускали мелкими сериями. Электромобиль способен развить 110 км/ч, а его запас хода составляет от 60 до 130 км, в зависимости от версии.

В Украине выставлен на продажу редкий и нестандартный Fiat Panda 2007 года. Обычный с виду хэтчбек является мелкосерийным электромобилем. Подробности авто появились на Auto.ria.

Электрокар внешне не отличается от бензиновой модели Фото: auto.ria.com

Fiat Panda Electric (именно так называется модель) разработали в швейцарской компании Mes-Dea. Итальянская фирма Atea занималась превращением стандартных Panda второго поколения в электрокары. В 2007 году такие авто еще были в диковинку, поэтому массовыми они не стали.

Электромобиль Fiat Panda оснащен мотором Ansaldo стандартной мощностью 20,5 л. с. (15 кВт) и пиковой – 41 л. с. (30 кВт). Его максимальная скорость ограничена на отметке 110 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 28 с, зато до 50 км/ч электрокар Fiat стартует всего за 7 с.

Электрокар оснащен 41-сильным мотором Фото: auto.ria.com

Fiat Panda Electric оснастили литий-ионными батареями емкостью 16 либо 19,2 кВт∙ч: запас хода составляет 60 и 120-130 км, соответственно. Зарядка в домашних условиях занимает 8 часов, также предусмотрена функция тормозной рекуперации.

Визуально электромобиль Fiat Panda ничем не отличается от бензиновой версии. Салон и багажник также не изменились и не пострадали от переделки в электрокар, ведь батареи разместили под полом.

Запас хода составляет от 60 до 130 км Фото: auto.ria.com

Конкретно этот Fiat Panda Electric 2007 года проехал 16 тыс. км. Электрокар продают в Хмельницком оценили в $5500.

Ранее Фокус рассказывал про не менее редкий электромобиль Citroen Saxo 2000 года, появившийся в Украине.

Также мы писали, что в Украине появились электрокроссоверы от Huawei.