Кроссовер, внедорожник и скутер: Toyota готовится расширить семейство Land Cruiser (фото)

Под брендом Toyota Land Cruiser могут выпустить конкурента Jeep Wrangler и большую семейную модель. Не исключено, что внедорожники будут электрическими.

В линейке Toyota Land Cruiser могут появиться новые модели. Об этом намекнули во время презентации преемника Prado – нового Land Cruiser 250, сообщает сайт Carscoops.

Компактный внедорожник Toyota бросит вызов Ford Bronco и Jeep Wrangler Фото: carscoops.com

На презентации показали фото с силуэтами двух неизвестных моделей повышенной проходимости. Угловатый внедорожник в ретро-стиле выглядит компактнее, чем Toyota Land Cruiser 250 и напоминает концепт Compact Cruiser, показанный в 2021 году.

Вполне возможно, что новая модель станет электрической, как ее прототип. Также не исключено, что она будет преемником Toyota FJ Cruiser и конкурентом Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Семейная модель может быть электрической Фото: carscoops.com

Второе авто – большой семейный кроссовер Toyota. Своим обтекаемым дизайном он напоминает концептуальный электромобиль Toyota bZ Large SUV 2021 года. У него тоненькие диодные фары и выраженный "нос".

Третье транспортное средство на фото – не автомобиль, а двухколесный электроскутер. Он может стать опцией для Toyota Land Cruiser – некоторые автопроизводители уже предлагают подобный транспорт.

Ранее Фокус сообщал, что классический Toyota Land Cruiser 70 прошел обновление и получил новый двигатель.

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