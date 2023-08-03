Раскрыты подробности нового конкурента Tesla Model X и Mercedes EQS SUV от Huawei (фото)

Электрический кроссовер Huawei достигает 5,2 м в длину и будет доступен в версиях на 4, 6 и 7 мест. Стоимость электрокара составит около $140 000.

Опубликованы фото флагманского электрокроссовера AITO. Большая семейная модель появится на рынке в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

AITO – автомобильный бренд концерна Huawei. Помогает разрабатывать электрокроссовер концерн JAC. Ранее была рассекречена гибридная версия этой модели, названная M9.

Стоимость авто составит 140 000 долларов Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Huawei достигает 5230 мм в длину при колесной базе 3110 мм. У него элегантный дизайн с плавными обводами, выраженным "носом" и раскосыми фарами.

Салон электромобиля показали на шпионских фото. Бросается в глаза огромный тачскрин мультимедийной системы HarmonyOS от Huawei. Также авто получит мощную акустику Huawei Sound и набор современных систем безопасности. Предложат версии на 4, 6 и 7 мест.

Автомобиль Huawei будет оснащен двумя электромоторами и полным приводом, но его характеристики не раскрывают. Зато известна цена электрокара – 1 миллион юаней ($140 000).

В салоне установлен большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Несмотря на столь высокую стоимость, за 2024 год планируют выпустить 50 000 авто. Кроссовер Huawei бросит вызов Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.

Ранее Фокус сообщал, что первый электрический кроссовер от Huawei появился в Киеве.

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