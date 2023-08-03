В Украине обнаружен нестандартный электромобиль Peugeot Expert 2000 года (фото)

Peugeot Expert 2000 года получил электромотор и батарею из деталей Nissan Leaf и Chevrolet Bolt. Полная зарядка электромобиля стоит всего 6 гривен.

Старый минивэн Peugeot Expert стал основой для интересного проекта. В Киевской области его переделали в электромобиль. Об этом пишет сайт Nextcar.

Для доработки взяли Peugeot Expert 2000 года. Его пробег составляет 300 000 км, но автомобиль пребывает в удовлетворительном состоянии, а его оцинкованный кузов не проржавел. С виду электрокар не выдает ничего, кроме "зеленых" номеров.

Запас хода авто составляет 60 км Фото: auto.ria.com

Вместо дизельного двигателя минивэн Peugeot Expert получил электромотор. Его батарея собрана из 142 блоков аккумуляторов от Nissan Leaf и Chevrolet Bolt. На данный момент запас хода составляет около 60 км, но есть возможность установить еще 34 блока, что позволит проезжать до 100 км.

Зарядить электромобиль Peugeot Expert от домашней 220-вольтной электросети можно примерно за 3-4 часа. Стоимость зарядки батареи составляет всего 6 гривен.

Батарею собрали из аккумуляторов Nissan Leaf и Chevrolet Bolt Фото: auto.ria.com

Сейчас создатель автомобиля планирует продать его. Купить электромобиль Peugeot Expert можно за 4400 долларов.

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