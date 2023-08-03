Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах для любителей активного отдыха (видео)

Внутри автодома Slim Chance есть кухня и спальня. Также предусмотрено множество мест для хранения спортивного оборудования.

Компания Outside Van представили практичный дом на колесах на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter 144 2023 года. Он подойдет для любителей активного отдыха. Видео опубликовали на YouTube-канале производителя.

Дом на колесах Slim Chance предназначен для кайтбордеров и фойлеров. Внутри предусмотрены места для хранения всего необходимого снаряжения.

Mercedes-Benz Sprinter получил новую камуфляжную окраску. Также дом на колесах оснастили кенгурятником, багажником на крыше и дополнительной светотехникой.

В Outside Van заявили, что Slim Chance оснащен внедорожной подвеской. Она позволяет проехать автодому по бездорожью.

В интерьере есть модульные панели для хранения спортивного оборудования. Предусмотрен и напольный планер, который обеспечивает более простой способ хранения крупногабаритных вещей.

Также внутри можно найти кровать, которая скрывается в стенной нише. Для развлечения есть аудиосистема JL-Audio и спутниковый интернет Starlink.

Внутри расположена кровать Фото: Outside Van

В доме на колесах есть и небольшая кухня с индукционной плитой, микроволновой печью и холодильником. Также предусмотрены и поверхности для готовки. Вместо полноценной ванной комнаты есть открытый душ.

В доме на колесах есть кухня Фото: Outside Van

Стоимость Slim Chance не раскрывается. В Outside Van отметили, что такой дом на колесах не поступит в серийное производство.

Ранее Фокус рассказал, что американский производитель Newmar представил роскошный дом на колесах New Aire.