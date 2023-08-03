Какие электромобили из Китая выгоднее всего импортировать в Украину (фото)

Эксперты определили, какие б/у электромобили из Китая выгоднее всего покупать. В перечень лидеров попали как китайские модели, так и модели Tesla, Ford и BMW.

За последнее время спрос на электромобили из Китая в Украине резко увеличился. В нашу страну поставляют не только новые, но и подержанные электрокары. Статистика от китайской ассоциации автодилеров CADA дает понять, какие авто из Китая с пробегом выгоднее всего покупать. Ее опубликовали на сайте CarNewsChina.

Эксперты CADA провели масштабное исследование ликвидности электрокаров на китайском рынке. Они проверили, насколько теряют в цене популярные электрические модели за год владения.

GAC Aion Y Фото: CarNewsChina

Чаще всего в Украину ввозят б/у электромобили из Китая с небольшим пробегом и возрастом до года. В этой категории наиболее привлекательными с точки зрения цены являются GAC Aion Y, Tesla Model Y шанхайской сборки и ORA Funky Cat – они больше всего дешевеют за год эксплуатации.

Значительная часть моделей из рейтинга уже известны в Украине, ведь продаются у нас. Примечательно, что в списке есть не только китайские автомобили, но и модели из других стран, импортированные в Поднебесную.

Какие электромобили из Китая больше всего теряют в цене за год владения:

GAC Aion Y – потеря 24,4% стоимости. Tesla Model Y – 24,14%. ORA Funky Cat – 23,92%. Hozon NETA V – 23,49%. Leap Motor T03 – 23,1%. BYD Han – 23,06%. Chery EQ1 – 22,96%. Tesla Model 3 – 22,11%. BYD Song Plus – 21,39%. Nio ET7 – 21,49%. Wuling Hongguang Mini EV – 19,36%. Zeekr 001 – 18,46%. BYD Dolphin – 18,13%. Porsche Taycan – 17,48%. Roewe Clever – 17,15%.

Также в CADA разбили статистику по разным классам электрокаров. Отдельно приведена статистика по легковым моделям и кроссоверам.

Субкомпактные электромобили из Китая:

Leap Motor S01 – потеря 34,16% стоимости. ORA Funky Cat – 23,92%. BYD Dolphin – 18,13%.

Компактные электромобили из Китая:

XPeng P5 – потеря 29,41% стоимости. Volkswagen ID.3 – 29,26%. GAC Aion S – 26,65%. BYD e2 – 25,87%. BYDQin Plus – 25,32%.

Weltmeister e5 больше всего потерял в цене

Среднеразмерные электрокары из Китая:

Weltmeister e5 – потеря 50,6% стоимости. BMW i3 – 37,65%. BMW i4 – 31,36%. XPeng P7 – 28,55%. Tesla Model 3 – 22,11%.

Премиальные электрокары из Китая:

IM L7 – потеря 27,96% стоимости. BYD Han – 23,06%. Nio ET7 – 21,49%. Zeekr 001 – 18,46%. Porsche Taycan – 17,48%.

Компактный электрокроссовер Dongfeng Nano EX1 представлен в Украине Фото: autohome.com.cn

Субкомпактные электрокроссоверы из Китая:

Dongfeng Nano EX1 – потеря 27,4% стоимости. Geely Geometry E – 26,76%. Geely EX3 – 26,75%. BYD Yuan Pro – 24,38%. Hozon NETA V – 23,49%.

Компактные электрокроссоверы из Китая:

XPeng G3 – потеря 27,05% стоимости. Hozon NETA U – 25,15%. BYD Yuan Plus – 24,47%. GAC Aion Y – 24,4%. BYD Song Plus – 21,39%.

Среднеразмерные электрокроссоверы из Китая:

Ford Mustang Mach E – потеря 28,88% стоимости. Leap Motor C11 – 28,62%. BYD Tang – 27,81%. Nio ES6 – 26,99%. Tesla Model Y – 24,14%.

BMW iX выгодно ввозить из Китая Фото: BMW

Большие электрокроссоверы из Китая:

BMW iX – потеря 29,64% стоимости. Audi Q5 e-tron – 28,62%. Tesla Model X – 28,54%. Nio ES8 – 28,45%. HiPhi X – 26,36%.

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