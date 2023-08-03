Какие электромобили из Китая выгоднее всего импортировать в Украину (фото)
Эксперты определили, какие б/у электромобили из Китая выгоднее всего покупать. В перечень лидеров попали как китайские модели, так и модели Tesla, Ford и BMW.
За последнее время спрос на электромобили из Китая в Украине резко увеличился. В нашу страну поставляют не только новые, но и подержанные электрокары. Статистика от китайской ассоциации автодилеров CADA дает понять, какие авто из Китая с пробегом выгоднее всего покупать. Ее опубликовали на сайте CarNewsChina.
Эксперты CADA провели масштабное исследование ликвидности электрокаров на китайском рынке. Они проверили, насколько теряют в цене популярные электрические модели за год владения.
Чаще всего в Украину ввозят б/у электромобили из Китая с небольшим пробегом и возрастом до года. В этой категории наиболее привлекательными с точки зрения цены являются GAC Aion Y, Tesla Model Y шанхайской сборки и ORA Funky Cat – они больше всего дешевеют за год эксплуатации.
Значительная часть моделей из рейтинга уже известны в Украине, ведь продаются у нас. Примечательно, что в списке есть не только китайские автомобили, но и модели из других стран, импортированные в Поднебесную.
Какие электромобили из Китая больше всего теряют в цене за год владения:
- GAC Aion Y – потеря 24,4% стоимости.
- Tesla Model Y – 24,14%.
- ORA Funky Cat – 23,92%.
- Hozon NETA V – 23,49%.
- Leap Motor T03 – 23,1%.
- BYD Han – 23,06%.
- Chery EQ1 – 22,96%.
- Tesla Model 3 – 22,11%.
- BYD Song Plus – 21,39%.
- Nio ET7 – 21,49%.
- Wuling Hongguang Mini EV – 19,36%.
- Zeekr 001 – 18,46%.
- BYD Dolphin – 18,13%.
- Porsche Taycan – 17,48%.
- Roewe Clever – 17,15%.
Также в CADA разбили статистику по разным классам электрокаров. Отдельно приведена статистика по легковым моделям и кроссоверам.
Субкомпактные электромобили из Китая:
- Leap Motor S01 – потеря 34,16% стоимости.
- ORA Funky Cat – 23,92%.
- BYD Dolphin – 18,13%.
Компактные электромобили из Китая:
- XPeng P5 – потеря 29,41% стоимости.
- Volkswagen ID.3 – 29,26%.
- GAC Aion S – 26,65%.
- BYD e2 – 25,87%.
- BYDQin Plus – 25,32%.
Среднеразмерные электрокары из Китая:
- Weltmeister e5 – потеря 50,6% стоимости.
- BMW i3 – 37,65%.
- BMW i4 – 31,36%.
- XPeng P7 – 28,55%.
- Tesla Model 3 – 22,11%.
Премиальные электрокары из Китая:
- IM L7 – потеря 27,96% стоимости.
- BYD Han – 23,06%.
- Nio ET7 – 21,49%.
- Zeekr 001 – 18,46%.
- Porsche Taycan – 17,48%.
Субкомпактные электрокроссоверы из Китая:
- Dongfeng Nano EX1 – потеря 27,4% стоимости.
- Geely Geometry E – 26,76%.
- Geely EX3 – 26,75%.
- BYD Yuan Pro – 24,38%.
- Hozon NETA V – 23,49%.
Компактные электрокроссоверы из Китая:
- XPeng G3 – потеря 27,05% стоимости.
- Hozon NETA U – 25,15%.
- BYD Yuan Plus – 24,47%.
- GAC Aion Y – 24,4%.
- BYD Song Plus – 21,39%.
Среднеразмерные электрокроссоверы из Китая:
- Ford Mustang Mach E – потеря 28,88% стоимости.
- Leap Motor C11 – 28,62%.
- BYD Tang – 27,81%.
- Nio ES6 – 26,99%.
- Tesla Model Y – 24,14%.
Большие электрокроссоверы из Китая:
- BMW iX – потеря 29,64% стоимости.
- Audi Q5 e-tron – 28,62%.
- Tesla Model X – 28,54%.
- Nio ES8 – 28,45%.
- HiPhi X – 26,36%.
Ранее Фокус рассказывал, что на глобальный рынок выходит недорогой электрический пикап от Geely с запасом хода свыше 600 км.
Также мы писали, что в Украине появился первый электрокроссовер Huawei с запасом хода до 700 км.