Honda показала доступное городское авто с расходом менее 4 л на 100 км (фото)

Новая Honda N-Box достигает всего 3,4 м в длину и в топовой версии оснащена 64-сильным турбомотором. Минивэн предложен в двух вариантах дизайна.

Опубликованы официальные фото Honda N-Box третьего поколения. Субкомпактный городской автомобиль поступит в продажу с октября по цене примерно от 18 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Стандартная Honda N-Box Фото: Honda

Новая Honda N-Box – компактный микровэн, который относится к сегменту кей-каров. Эти миниатюрные авто созданы для города и оснащены экономичными двигателями. Модель достигает всего 3,4 м в длину при колесной базе в 2,52 м.

Honda N-Box 2024 сохраняет угловатый дизайн с двухобъемным профилем, короткими свесами и небольшим капотом. Боковые двери выполнены сдвижными.

Honda N-Box Custom Фото: Honda

На выбор предложены два варианта дизайна. Базовая Honda N-Box 2024 получила круглые диодные фары и небольшую решетку радиатора. В версии N-Box Custom передняя часть выполнена в духе Honda CR-V и Pilot – с широкой радиаторной решеткой и прямоугольными фарами.

Минивэн оснащен 658-кубовым мотором Фото: Honda

В салоне Honda N-Box 2024 появился виртуальный щиток приборов, а тачскрин мультимедиа увеличен до 9 дюймов в диагонали. Внутри стало больше отсеков для мелкой поклажи. Наряду со стандартной моделью предложен вариант с выдвижным пандусом для перевозки пассажиров в инвалидных колясках.

В салоне появился виртуальный щиток приборов Фото: Honda

Новая Honda N-Box оснащается 658-кубовыми двигателями – 58-сильным атмосферным и 64-сильным турбированным. Средний расход топлива составляет 3,7-3,9 л/100 км. Обе версии оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным. Позже линейку пополнит электрокар.

Ранее Фокус сообщал, что Honda представила недорогой электрокроссовер для Европы.

Также мы писали, что Honda показала спортивный седан с расходом менее 5 л на 100 км.