Кроссовер, пикап и спорткар: американцы представили инновационные электромобили (фото)

В модельный ряд Fisker к концу 2025 года войдут кроссоверы, пикап и спорткар. Новые электромобили получили инновационные технологии и несколько уникальных особенностей.

Американский бренд Fisker презентовал линейку электромобилей, которые будут конкурировать с Tesla. В нее вошли кроссовер Pear, пикап Alaska и спорткар Rōnin. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Сейчас Fisker выпускает только одну модель — электрокроссовер Ocean. Он доступен по цене от $37 499.

На презентации генеральный директор и ведущий дизайнер бренда Fisker Хенрик Фискер заявил, компания хочет увеличить производство до 1 миллиона автомобилей в год. В модельный ряд войдет множество электромобилей в различных ценовых сегментах.

В Fisker заявили, что модельный ряд бренда расширится к концу 2025 года. В него войдут четыре полностью электрические модели.

Какие электромобили показали на презентации Fisker?

Fisker Pear

Fisker Pear станет самой дешевой моделью бренда Фото: Fisker

Самым дешевым электромобилем в линейке станет компактный кроссовер Fisker Pear. Он построен на легкой и недорогой платформе.

Отличительной чертой Fisker Pear стали необычная дверь багажника. Она открывается вертикально и прячется в заднем бампере.

Дверь багажника открывается вертикально Фото: Fisker

На крыше кроссовера разместили солнечные панели. Они будут дополнительно подзаряжать электронику.

На крыше разместили солнечные панели Фото: Fisker

В интерьере появится небольшой центральный дисплей, который также будет выполнять роль приборной панели. Кроссовер предложит шесть посадочных мест.

В интерьере установлен один дислей Фото: Fisker

Начальная цена электрокроссовера составит менее $30 000. На выбор предложат несколько модификаций.

Основными конкурентами Fisker Pear станут Tesla Model Y и Chevrolet Equinox EV. Модель дебютирует в середине 2025 года.

Fisker Alaska

Fisker Alaska основан на кроссовере Ocean Фото: Fisker

Пикап Fisker Alaska основан на модели Ocean, но предлагает другой кузов. Он получил большую погрузочную платформу, которую можно увеличить за счет сложенных сидений второго ряда.

Ожидается, что запас хода базовой версии Fisker Alaska составит около 370 км на одном заряде. Топовые модификации смогут проехать уже 547 км.

Для Fisker Alaska предложат широкий ассортимент аксессуаров. Они будут включать различные ящики для хранения, наборы инструментов и подсветку погрузочной платформы.

Fisker Alaska получил большую погрузочную платформу Фото: Fisker

Клиенты смогут заказать электропикап в различных комплектациях. В будущем планируется создание внедорожной версии с увеличенным клиренсом и другими улучшениями для бездорожья.

Начальная стоимость Fisker Alaska составит $45 400. Пикап может поступить в производство уже в декабре 2024 года.

Fisker Rōnin

Fisker Ronin станет флагманской моделью бренда Фото: Fisker

Fisker Rōnin станет флагманской моделью бренда. Это четырехдверный спорткар с жесткой крышей из углеродного волокна, которую можно опустить в жаркую погоду.

Новый спорткар получил элегантный дизайн. Задние двери открываются против движения, как у многих моделей Rolls-Royce.

Fisker Ronin получил четыре двери Фото: Fisker

Fisker Rōnin получит 1000-сильную силовую установку с тремя электромоторами. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 2 секунд.

Также новинка получит аккумуляторную батарею большой емкости. Она позволит обеспечить запас хода на одном заряде до 966 км.

Спорткар будет конкурировать с Tesla Roadster второго поколения, который может поступить в производство уже в 2024 году. Fisker Rōnin планируют выпустить в 2025 году.

Стоимость флагманского электромобиля не раскрывается. Ожидается, что начальная цена составит около $150 000.

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