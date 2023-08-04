Продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд: популярные марки и модели (фото)
За 7 месяцев 2023 года украинцы купили больше электрокаров, чем за весь 2022 год. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Tesla и Nissan.
Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. В июле их продажи установили новый месячный рекорд – 3260 авто. Об этом свидетельствует статистика Федерации работодателей автомобильной отрасли.
По сравнению с июнем отмечен рост продаж на 3,3%, а по сравнению с прошлым годом – сразу в 2 раза. Самые популярные электромобили в Украине за июль – Nissan Leaf (480 шт.), Volkswagen e-Golf (379) и Volkswagen ID.4 (278).
Всего за 7 месяцев 2023 года украинцы купили 15 932 электрокара. Это не только в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но и на 2614 авто превышает показатель всего 2022 года.
Кроме того, доля новых электромобилей выросла с 16,9% до 21,4%. В лидеры рынка вышел Volkswagen.
ТОП-5 брендов электромобилей в Украине:
- Volkswagen – 3896 авто.
- Tesla – 2916.
- Nissan – 2594.
- Honda – 1232.
- Renault – 811.
Среди моделей по-прежнему на первом месте Nissan Leaf, но к нему подбираются модели Volkswagen.
Самые популярные электромобили в Украине за 2023 год:
- Nissan Leaf – 2474.
- Volkswagen ID.4 – 1836.
- Volkswagen e-Golf – 1337.
- Tesla Model 3 – 1197.
- Honda M-NV – 880.
- Tesla Model Y – 846.
- Renault Zoe – 814.
- Tesla Model S — 630.
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