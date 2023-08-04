На украинском рынке появится новый автобренд: первые подробности (фото)

Основу линейки Changan в Украине составят кроссоверы. Они будут оснащены бензиновыми турбомоторами и японским автоматом Aisin.

В Украину идет китайская марка Changan. Первые модели появятся на нашем рынке осенью. Об этом сообщается на официальном сайте Subaru в Украине.

Именно импортер Subaru в Украине будет поставлять автомобили Changan. По этому поводу компания сменит название с "Субару Украина" на "Соджитз Авто Украина". При этом от Subaru не отказываются – их продажи продолжатся параллельно с Changan.

Changan CS55 Фото: autohome.com.cn

Сообщается, что основу линейки Changan в Украине составят кроссоверы. Анонсированы недорогие модели компактного и среднего сегментов – именно такие кроссоверы пользуются спросом в нашей стране.

Новые Changan в Украине будут оснащены бензиновыми турбомоторами, автоматическими КПП от японской компании Aisin, а также системой полного привода.

К таким моделям относятся, например, кроссоверы Changan CS55 и CS95, а также новые Changan Uni-K и Uni-T. Всем моделям обещают широкий перечень современных технологий безопасности.

Changan выпускает автомобили с 1957 года Фото: Changan

Компания Changan собирает автомобили с 1957 года, а с 1993 года выпускает продукцию под собственным брендом. Компания входит в пятерку крупнейших автопроизводителей из Китая.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке резко выросли продажи электромобилей.

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