В Украине появился новый заряженный седан Mercedes-Benz (фото)

Седан Mercedes-AMG C43 впервые оснастили 2,0-литровой турбочетверкой с гибридной установкой. Авто разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и способно развить скорость до 265 км/ч.

В Киеве заметили новый Mercedes-AMG C43. Спортивный седан недавно появился на украинском рынке. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Mercedes-AMG C43 нового поколения выглядит знакомо, но серьезно изменился внутри. Теперь он оснащен 2,0-литровой турбочетверкой на 408 л. с., дополненной "мягкой" гибридной установкой.

Седан получил 2,0-литровый турбомотор на 408 л. с. Фото: Topcars UA

Спорткар Mercedes разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 265 км/ч. Вместе с тем, он стал экономичнее – 9,1 л/100 км в смешанном цикле.

Седан получил 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Также предусмотрены адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса, а тормоза Mercedes-AMG C43 увеличены в размерах.

От стандартного Mercedes C-Class 2023 версия от AMG отличается фирменной "пастью" решетки радиатора, обвесом, задним спойлером и 18-дюймовыми дисками.

В салоне установлены спортивные кресла, отделанные кожей и алькантарой. Цена Mercedes-AMG C43 в Украине стартует с 2,8 млн гривен.

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