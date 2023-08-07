В Италии заметили культовый суперкар Ferrari F40 в уникальном цвете (фото)

Ferrari F40 стал последним суперкаром, созданным при жизни основателя Энцо Феррари. Этот экземпляр является единственным, который окрашен в цвет Verde Pallido.

На Конкурсе элегантности на Вилле д’Эсте заметили необычный суперкар Ferrari F40 мятного цвета. Этот автомобиль привлек внимание публики. Об этом сообщили на сайте Motor1.

На мероприятии заметили множество красивых автомобилей. Среди них Porsche 911 GT1, Lamborghini Miura SV, BMW M1 и Aston Martin DB4 GT. Тем не менее Ferrari F40 мятного цвета выделяется среди них.

Ferrari F40 стал последним суперкаром, созданным при жизни основателя Энцо Феррари. Эта модель также была приурочена к 40-летию итальянского бренда.

Изначально этот Ferrari F40 был окрашен в красный цвет Фото: instagram.com/alexpenfold Уникальный Ferrari F40 заметили в Италии Фото: instagram.com/alexpenfold Цвет автомобиля вдохновлен Ferrari 250 GTO, который был построен для покойного гонщика Стирлинга Мосса Фото: instagram.com/alexpenfold Суперкар имеет отличное состояние Фото: instagram.com/alexpenfold

Всего было выпущено 1315 экземпляров Ferrari F40. Каждый суперкар был окрашен в знаменитый красный цвет Rosso Corsa.

Этот автомобиль был перекрашен в цвет Verde Pallido в честь Ferrari 250 GTO, который принадлежал легендарному гонщику Стирлингу Моссу. В 2012 году раритетный спорткар ушел с молотка за $35 млн.

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в Германии обнаружили идеально сохраненный суперкар Ferrari 348 TB 1993 года.