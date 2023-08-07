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Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели

Владислав Григорьев
Фото: Tesla | Tesla Model Y стал самым популярным электромобилем в июне

Почти каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль в июне был на электротяге. Всего за 2023 год во всем мире зарегистрировано более 5,8 млн электромобилей и Plug-in гибридов.

За июнь во всем мире зарегистрировали 1 260 470 новых электромобилей и Plug-in гибридов. Это новый рекорд по продажам в 2023 году. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Глобальные продажи электромобилей и Plug-in гибридов в июне почти достигли нового рекорда, отстав от предыдущего лучшего результата в 2022 году всего на несколько тысяч авто. Почти каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль был на электротяге.

Всего за 2023 год во всем мире зарегистрировано более 5,8 млн электромобилей и Plug-in гибридов. Они составили около 15% от общего объема продаж автомобилей.

Tesla Model Y лидирует на глобальном рынке электромобилей
Фото: Tesla Motors

ТОП-10 самых популярных электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:

  1. Tesla Model Y — 132 593 авто.
  2. Tesla Model 3 — 68 850 авто.
  3. BYD Song Plus — 42 810 авто.
  4. BYD Qin Plus — 42 093 авто.
  5. BYD Yuan Plus — 36 546 авто.
  6. BYD Dolphin — 26 627 авто.
  7. BYD Han — 23 306 авто.
  8. GAC Aion S — 22 488 авто.
  9. GAC Aion Y — 20 587 авто.
  10. Wuling Bingo — 19 740 авто.
BYD продали больше всего электромобилей и Plug-in гибридов за июнь
Фото: CarNewsChina

ТОП-10 самых популярных брендов электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:

  • BYD — 240 563 авто.
  • Tesla — 211 414 авто.
  • BMW — 45 380 авто.
  • Volkswagen — 45 144 авто.
  • GAC Aion — 45 028 авто.
  • SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.
  • Mercedes-Benz — 33 100 авто.
  • Li Auto — 32 575 авто.
  • Changan — 29 621 авто.
  • SAIC — 26 581 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили стоимость зарядки электромобилей и заправки автомобилей топливом.