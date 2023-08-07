Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели

Почти каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль в июне был на электротяге. Всего за 2023 год во всем мире зарегистрировано более 5,8 млн электромобилей и Plug-in гибридов.

За июнь во всем мире зарегистрировали 1 260 470 новых электромобилей и Plug-in гибридов. Это новый рекорд по продажам в 2023 году. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Глобальные продажи электромобилей и Plug-in гибридов в июне почти достигли нового рекорда, отстав от предыдущего лучшего результата в 2022 году всего на несколько тысяч авто. Почти каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль был на электротяге.

Всего за 2023 год во всем мире зарегистрировано более 5,8 млн электромобилей и Plug-in гибридов. Они составили около 15% от общего объема продаж автомобилей.

Tesla Model Y лидирует на глобальном рынке электромобилей Фото: Tesla Motors

ТОП-10 самых популярных электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:

Tesla Model Y — 132 593 авто. Tesla Model 3 — 68 850 авто. BYD Song Plus — 42 810 авто. BYD Qin Plus — 42 093 авто. BYD Yuan Plus — 36 546 авто. BYD Dolphin — 26 627 авто. BYD Han — 23 306 авто. GAC Aion S — 22 488 авто. GAC Aion Y — 20 587 авто. Wuling Bingo — 19 740 авто.

BYD продали больше всего электромобилей и Plug-in гибридов за июнь Фото: CarNewsChina

ТОП-10 самых популярных брендов электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:

BYD — 240 563 авто.

Tesla — 211 414 авто.

BMW — 45 380 авто.

Volkswagen — 45 144 авто.

GAC Aion — 45 028 авто.

SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.

Mercedes-Benz — 33 100 авто.

Li Auto — 32 575 авто.

Changan — 29 621 авто.

SAIC — 26 581 авто.

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