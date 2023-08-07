По цене Duster: Hyundai презентовали недорогие кроссоверы повышенной проходимости (фото)
Новые Hyundai Creta и Alcazar Adventure получили внедорожные шины и защитный пластиковый обвес. Комплектация кроссоверов расширена.
У Hyundai Creta 2023 и его удлиненного семиместного собрата Alcazar появилась новая версия Adventure. Кроссоверы подготовили к бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Новые Hyundai Creta и Alcazar Adventure узнаются по пластиковому защитному обвесу и 17-дюймовым внедорожным шинам. Кроме того, решетку радиатора и другие хромированные детали кузова заменили черными. Также для кроссоверов предложили новый зеленый цвет.
Салон Hyundai Creta и Alcazar Adventure отделан искусственной кожей, разбавленной зелеными вставками и швами. На педалях появились металлические накладки. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, выстроенный видеорегистратор, виртуальный щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин.
Новый Hyundai Creta Adventure предложен исключительно с 1,5-литровым бензиновым мотором на 115 л. с. и комплектуется механической КПП или вариатором.
Семиместный кроссовер Hyundai Alcazar Adventure также доступен с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и 116-сильным турбодизелем такого же объема. В первом случае установлен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, во втором – 6-ступенчатые механика или автомат.
Цена Hyundai Creta Adventure стартует с $18 300, а Alcazar Adventure — с $23 000. Продажи кроссоверов стартуют с осени и поначалу они будут предложены на индийском рынке.
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