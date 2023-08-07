Как в кино: электромобиль Tesla оказался в бассейне после ДТП (видео)

Электромобиль Tesla Model Y пробил забор дома и угодил в бассейн. В аварии никто не пострадал, но кроссовер не подлежит восстановлению.

Эффектное ДТП с участием Tesla Model Y произошло в США. Для электромобиля инцидент закончился "купанием" в бассейне, как в голливудских боевиках. Об этом идет речь в сюжете телеканала Arizona News.

Авария произошла в городе Финикс. Местный житель Джо Капино рассказывает, что утром услышал звук, похожий на взрыв. Выглянув в окно, он увидел автомобиль в бассейне на заднем дворе своего дома.

Американец сразу поспешил вытянуть водителя из Tesla, ведь электрокроссовер практически полностью ушел под воду. К счастью, тот не пострадал в ДТП.

Прибывшей на место ДТП полиции водитель Tesla Model Y рассказал, что ехал на небольшой скорости, как внезапно с второстепенно дороги выскочило другое авто. Чтобы избежать столкновения, он совершил маневр, но потерял контроль над кроссовером, пробил забор и влетел в бассейн.

Электромобиль Tesla серьезно поврежден и подтоплен, поэтому вряд ли подлежит восстановлению. К тому же, пострадали двор и бассейн Джо Капино, причем он только недавно закончил ремонт. Виновника ДТП устанавливает полиция – ему и придется компенсировать ущерб.

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