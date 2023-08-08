BMW показали большой представительский седан с огромным телевизором в салоне (фото)

BMW 5 Series L на 130 мм длиннее стандартного седана. Его салон стал просторнее, а комплектация расширена.

Линейку BMW 5 Series 2024 вскоре пополнит удлиненная L-версия. Седан впервые предложат не только в бензиновом, но и в электрическом исполнении. Первые фото и подробности модели опубликованы на официальном сайте BMW.

Седан BMW удлинен на 130 мм Фото: BMW

Новый BMW 5 Series L создан, в первую очередь, для рынка Китая, где до сих пор пользуются спросом седаны с большой колесной базой. Хотя новая "пятерка" BMW и так крупнее модели прошлого поколения, ее все равно решили удлинить.

Точные размеры BMW 5 Series L не пока указывают. Авто удлинили примерно на 130 мм (до 5180 мм), то есть оно все равно компактнее, чем новый BMW 7 Series.

Зато у флагманской "семерки" позаимствовали интересную опцию – большой 31,1-дюймовый телевизор для задних пассажиров. Также комплектацию пополнят четырехзонный климат-контроль и мощная акустика Bowlers&Wilkins. Естественно, на втором ряду стало больше места для ног.

В салоне установлен огромный телевизор Фото: BMW

Новый BMW 5 Series L получит бензиновые турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л мощностью до 381 л. с. Электромобиль BMW i5 предложат в 340-сильном заднеприводном исполнении.

Ранее Фокус сообщал, что BMW откажутся от своего самого большого хэтчбека.

Также мы писали, что в Китае представлен удлиненный вариант Peugeot 508.