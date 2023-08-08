Флагманский электрокар General Motors подорожал на $40 000 до начала производства (фото)

Роскошный электрокар Cadillac Celestiq станет самой дорогой моделью в истории марки. Автомобили будут собирать вручную по индивидуальному заказу.

Новейший Cadillac Celestiq будет стоить от 340 000 долларов. Флагманский электромобиль General Motors будет конкурировать с Rolls-Royce и Bentley. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

Cadillac Celestiq будут собирать вручную Фото: General Motors

Примечательно, что во время презентации модели было заявлено, что цена Cadillac Celestiq 2024 составит около 300 000 долларов. Ручная сборка электрокара стартует только в декабре, то есть он подорожал еще до запуска в производство.

Несмотря на огромную цену, спрос на новый Cadillac Celestiq очень высокий. Электрокар раскупили на полтора года вперед. Впрочем, массовой модель не будет – за первый год соберут примерно 400 авто.

В салоне установили сразу пять дисплеев Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Celestiq – новая флагманская модель американской марки. Роскошный лифтбэк достигает более 5 м в длину и отличается строгим дизайном.

Салон Cadillac Celestiq 2024 отделан дорогой кожей и деревом, причем покупатели смогут заказать самые нестандартные варианты отделки (в этом случае цена будет еще больше).

Покупателям предложат экстравагантные варианты внутренней отделки Фото: General Motors

Внутри установлены пять дисплеев. Базовая комплектация Cadillac Celestiq 2024 также включает четырехзонный климат-контроль, пневмоподвеску, электропривод, подогрев и вентиляцию кресел первого и второго ряда.

Электромобиль Cadillac Celestiq оснащен полным приводом двумя моторами общей мощностью 608 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а запас хода составит не менее 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что на год вперед раскупили и первый электромобиль Rolls-Royce.

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