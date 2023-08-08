Редкий винтажный Porsche за $250 000 угнали прямо из музея (фото)

Злоумышленник проник в автомузей и угнал дорогой Porsche 911 Turbo. Он планировал перебить VIN-номер авто и поставить его на учет по поддельным документам.

В США из музея угнали раритетный Porsche 911 Turbo 1977 года. Злоумышленник попытался легализовать авто, используя поддельные документы. Об этом сообщается на странице полиции города Сарасота в Facebook.

Именно в этом городе в штате Флорида и было совершено преступление. Угонщик узнал, что в музейном Porsche 911 Turbo оставили ключи в замке зажигания. Рано утром 14 июня он пробрался в здание и угнал авто.

Авто угнали и спрятали в гараже

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестное лицо, проникшее в музей, а также Porsche 911 Turbo, покидающий помещение. Розыском авто занялась полиция.

Вскоре анонимный информатор сообщил полицейским, что видел угнанный спорткар Porsche 911, за рулем которого был 36-летний Дэниел Бойс.

Затем появилась информация, что на учет пытаются поставить точно такой же кофейный Porsche 911 Turbo только 1976 года. Выяснилось, что поданные для регистрации документы на авто подделаны, а VIN-номер принадлежит аналогичному Porsche, разбитому в 2000 году и отправленному на утилизацию.

Угонщик собирался перебить номер кузова спорткара

В документах были указаны контактные данные Дэниела Бойса. Американца вызвали в полицию дать объяснения, а когда он не пришел, его разыскали и 21 июля арестовали. В его телефоне нашли фото пропавшего Porsche 911 Turbo и координаты гаража, где было спрятано авто.

Злоумышленник планировал перебить номер кузова авто и поставить его на учет по документам на разбитый 23 года назад Porsche. Теперь ему грозит тюремный срок.

Спорткар Porsche 911 Turbo 1977 года оценили в 250 000 долларов. Это редкая ранняя модель с 3,0-литровой 260-сильной турбошестеркой. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 250 км/ч.

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