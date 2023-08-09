Украинцы стали покупать больше гибридных авто: названы самые популярные модели

Гибридные автомобили стали популярнее среди украинских водителей. Чаще всего в Украине покупают новых гибридные модели.

В июле украинцы купили более 1,5 тысячи гибридных автомобилей. Это рекордный показатель за последние 19 месяцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Среди гибридов в июле доля новых автомобилей составила 62%. Доля подержанных моделей составляет 38%.

Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Доля гибридных автомобилей в этом сегменте составила 18%.

Напомним, что в Украине упростили процедуру покупки автомобилей. Постановление позволяет купить уже зарегистрированные новые авто с номерными знаками и техпаспортом. Транзитные номера для транспортных средств теперь не являются обязательными.

ТОП-3 самых популярных новых гибридных автомобилей:

Toyota RAV4 лидирует в сегменте новых гибридных авто Фото: Toyota

Toyota RAV4 — 266 авто. Nissan Qashqai — 92 авто. Mercedes-Benz GLE — 60 авто.

ТОП-3 самых популярных импортированных гибридных автомобилей с пробегом:

Чаще всего в июле в Украину импортировали гибридные Ford Fusion Фото: Ford

Ford Fusion US — 71 авто. Ford C-Max — 46 авто. Toyota Prius — 42 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине увеличились продажи дизельных автомобилей.

Также мы сообщали, что в Украине за июль продали 3260 электромобилей.