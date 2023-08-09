Украинцы стали покупать больше гибридных авто: названы самые популярные модели
Гибридные автомобили стали популярнее среди украинских водителей. Чаще всего в Украине покупают новых гибридные модели.
В июле украинцы купили более 1,5 тысячи гибридных автомобилей. Это рекордный показатель за последние 19 месяцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Среди гибридов в июле доля новых автомобилей составила 62%. Доля подержанных моделей составляет 38%.
Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Доля гибридных автомобилей в этом сегменте составила 18%.
Напомним, что в Украине упростили процедуру покупки автомобилей. Постановление позволяет купить уже зарегистрированные новые авто с номерными знаками и техпаспортом. Транзитные номера для транспортных средств теперь не являются обязательными.
ТОП-3 самых популярных новых гибридных автомобилей:
- Toyota RAV4 — 266 авто.
- Nissan Qashqai — 92 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 60 авто.
ТОП-3 самых популярных импортированных гибридных автомобилей с пробегом:
- Ford Fusion US — 71 авто.
- Ford C-Max — 46 авто.
- Toyota Prius — 42 авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине увеличились продажи дизельных автомобилей.
Также мы сообщали, что в Украине за июль продали 3260 электромобилей.