Українці стали купувати більше гібридних авто: названо найпопулярніші моделі

Гібридні автомобілі стали популярнішими серед українських водіїв. Найчастіше в Україні купують нових гібридні моделі.

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У липні українці купили понад 1,5 тисячі гібридних автомобілів. Це рекордний показник за останні 19 місяців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Серед гібридів у липні частка нових автомобілів становила 62%. Частка вживаних моделей становить 38%.

Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Частка гібридних автомобілів у цьому сегменті становила 18%.

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У топі — кросовери: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)

Нагадаємо, що в Україні спростили процедуру купівлі автомобілів. Постанова дає змогу купити вже зареєстровані нові авто з номерними знаками та техпаспортом. Транзитні номери для транспортних засобів тепер не є обов'язковими.

Топ 3 найпопулярніших нових гібридних автомобілів:

Toyota RAV4 лідирує в сегменті нових гібридних авто Фото: Toyota

Toyota RAV4 — 266 авто. Nissan Qashqai — 92 авто. Mercedes-Benz GLE — 60 авто.

Топ 3 найпопулярніших імпортованих гібридних автомобілів з пробігом:

Найчастіше в липні в Україну імпортували гібридні Ford Fusion Фото: Ford

Ford Fusion US — 71 авто. Ford C-Max — 46 авто. Toyota Prius — 42 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні збільшилися продажі дизельних автомобілів.

Також ми повідомляли, що в Україні за липень продали 3260 електромобілів.