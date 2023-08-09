На украинский рынок выходит новый электрокроссовер Lexus: характеристики и цены (фото)

Кроссовер Lexus RZ 450e — электрическая альтернатива модели RX. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и проехать до 450 км без подзарядки.

В Украине вскоре появится новый Lexus RZ. Кроссовер станет первой электрической моделью японской марки на нашем рынке. Подробности новинки опубликованы на официальном сайте Lexus в Украине.

Запас хода электрокара составляет 450 км Фото: Lexus

Электрокроссовер Lexus RZ – "зеленая" альтернатива модели RX. Два кроссовера сопоставимы по размерам: RZ достигает 4805 мм в длину при колесной базе в 2850 мм.

Своим дизайном новый Lexus RZ 2023 также напоминает бензиновых собратьев. У него характерный силуэт и раскосые диодные фары, а передняя часть имитирует фирменную решетку радиатора Lexus.

В салоне установлен 14-дюймовый тачскрин Фото: Lexus

Салон Lexus RZ 2023 отделан искусственной замшей. Электрокар получил виртуальный щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и большой 14-дюймовый тачскрин.

Новый Lexus RZ в Украине доступен в богато оснащенной версии Luxury ценой от 3 181 880 гривен. Комплектация включает 20-дюймовые диски, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию передних кресел, обогрев руля и задних сидений, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, электроприводы сидений, рулевой колонки и двери багажника.

В отделке использована искусственная замша Фото: Lexus

На данный момент во всем мире доступна только одна модификация Lexus RZ 450e. Она оснащена полным приводом и двумя моторами общей мощностью 313 л. с., а емкость батареи составляет 71,4 кВт∙ч. Электрический кроссовер Lexus способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 160 км/ч, а его запас хода составляет 450 км.

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