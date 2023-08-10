В Турции построили недорогой электроскутер с оригинальным ретро-дизайном (фото)

Электрический скутер Lampago напоминает мотоциклетную коляску 50-х годов. У него есть дверь и задний багажник.

Турецкий производитель мототехники Lampago презентовал свою новую модель – бюджетный электроскутер Electric Trike. Он выглядит, как пришелец из 50-х годов. О новинке рассказали на сайте Rideapart.

Дизайн выполнен в стилистике 50-х годов

Своим дизайном Lampago Electric Trike напоминает винтажные коляски от мотоциклов или детские машинки с аттракциона. Трехколесный скутер получил обтекаемый кузов в ретро-стиле с большой круглой фарой и одной дверью с левой стороны.

Внутри установлены два комфортабельных кресла с подголовниками, причем пассажир сидит віше водителя. Также предусмотрены цифровой щиток приборов и небольшой багажник в виде сумки сзади.

Сзади предусмотрен багажник

Электроскутер Lampago оснащен мотором мощностью 1,35 л. с. (1 кВт).Его максимальная скорость ограничена на 45 км/ч, а грузоподъемность составляет 200 кг. Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 30 А∙ч обеспечивает запас хода от 40 до 70 км, а зарядить ее в домашних условиях можно примерно за 3 часа.

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