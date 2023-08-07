Четыре колеса, крыша и педали: в Бельгии создали гибрид авто и электровелосипеда (видео)

Четырехколесный веломобиль Quadvelo получил пластиковый кузов со съемными дверями. Он разгоняется до 25 км/ч и может проехать до 75 км без подзарядки.

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Бельгийский стартап Eurocircuits запускает в производство нестандартный бюджетный электрокар Quadvelo. Он сочетает в себе черты автомобиля и электровелосипеда. Детали оригинального транспортного средства раскрыты на сайте производителя.

Ширина Quadvelo достигает всего 84 см, позволяет ездить по велодорожкам

Веломобиль Quadvelo разрабатывали с 2017 года. Теперь его выпустят на рынок по цене от 9900 евро. Разработчики считают, что он является "всесезонным" электровелосипедом, приспособленным для эксплуатации в осенне-зимний период.

Двери выполнены съемными

Четырехколесный Quadvelo получил пластиковый кузов с большой площадью остекления и съемными дверями. Он достигает 2,5 м в длину, 0,84 м в ширину и 1,33 м в высоту. Масса равна всего 87 кг.

Запас хода составляет 75 км

Салон Quadvelo рассчитан на одного человека с багажем. Грузоподъемность составляет 200 кг.

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Электромотор Sachs RS 925 мощностью 250 Вт (0,34 л. с.) позволяет развивать 25 км/ч. Запас хода составляет 75 км, но за доплату предложены солнечные батареи.

Оснащение включает фары, стеклоочиститель и цифровой щиток приборов. Кроме того, Quadvelo сохраняет педальный привод, как у всех велосипедов. Веломобиль не требует наличия водительских прав или страховки, а его ширина позволяет использовать велодорожки.

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