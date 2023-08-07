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Чотири колеса, дах і педалі: у Бельгії створили гібрид авто та електровелосипеда (відео)

веломобілі quadvelo, чотириколісний велосипед, електричний велосипед
Випуск Quadvelo налагодили в Бельгії

Чотириколісний веломобіль Quadvelo отримав пластиковий кузов зі знімними дверима. Він розганяється до 25 км/год і може проїхати до 75 км без підзарядки.

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Бельгійський стартап Eurocircuits запускає у виробництво нестандартний бюджетний електрокар Quadvelo. Він поєднує в собі риси автомобіля та електровелосипеда. Деталі оригінального транспортного засобу розкрито на сайті виробника.

веломобілі quadvelo, чотириколісний велосипед, електричний велосипед Fullscreen
Ширина Quadvelo сягає всього 84 см, дає змогу їздити велодоріжками

Веломобіль Quadvelo розробляли з 2017 року. Тепер його випустять на ринок за ціною від 9900 євро. Розробники вважають, що він є "всесезонним" електровелосипедом, пристосованим для експлуатації в осінньо-зимовий період.

веломобілі quadvelo, чотириколісний велосипед, електричний велосипед Fullscreen
Двері виконані знімними

Чотириколісний Quadvelo отримав пластиковий кузов з великою площею скління і знімними дверима. Він сягає 2,5 м завдовжки, 0,84 м завширшки і 1,33 м заввишки. Маса дорівнює лише 87 кг.

веломобілі quadvelo, чотириколісний велосипед, електричний велосипед Fullscreen
Запас ходу становить 75 км

Салон Quadvelo розрахований на одну людину з багажем. Вантажопідйомність становить 200 кг.

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Електромотор Sachs RS 925 потужністю 250 Вт (0,34 к. с.) дає змогу розвивати 25 км/год. Запас ходу становить 75 км, але за доплату запропоновано сонячні батареї.

Оснащення включає фари, склоочисник і цифровий щиток приладів. Крім того, Quadvelo зберігає педальний привід, як у всіх велосипедів. Веломобіль не вимагає наявності водійських прав або страховки, а його ширина дає змогу використовувати велодоріжки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині створили незвичайний сімейний електровелосипед.

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